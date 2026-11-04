दिवाली पर गिफ्टिंग का नया ट्रेंड, भोपाल में गुड़ की मिठाई, रागी कुकीज की बढ़ी डिमांड

Bhopal news: दीपावली पर अपनों का मुंह मीठा कराने और उपहार देने की परंपरा इस बार नए अंदाज में नजर आ रही है। अब गिफ्ट पैक में सिर्फ काजू कतली, लड्डू और चॉकलेट ही नहीं, बल्कि ड्राईफ्रूट, शुगर फ्री मिठाई, मिलेट कुकीज, गुड़ से बने उत्पाद और हेल्दी स्नैक्स भी जगह बना रहे हैं। बदलती जीवनशैली और खानपान को लेकर बढ़ती जागरूकता का असर अब त्योहारों की खरीदारी पर भी दिखाई दे रहा है। लोग ऐसे उपहार चुन रहे हैं, जो स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखें।