Dhar: पत्नी के सरपंच बनने के 15 दिन बाद प्रबंधक पति पर लोकायुक्त का छापा, JCB-ट्रेक्टर से लेकर आलिशान मकान की जांच

Dhar Lokayukta raid: मध्य प्रदेश में मुर्गे की बांग के साथ धार में लोकायुक्त इंदौर ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। लोकायुक्त ने नालछा स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शेरसिंह ठाकुर के तीन ठिकानों पर छापा मारा है। शुरुआती जांच में उनकी आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने करीब 6.50 लाख रुपए की कुल वेतन आय के मुकाबले 2.41 करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी का खुलासा किया है। फिलहाल तीन ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी जारी है। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश पर सहकारी प्रबंधक पर कार्रवाई की गई। इस दौरान ASI रहीम खान सहित कई पुलिसकर्मी कार्रवाई में शामिल रहे।