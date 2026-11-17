एमवाय अस्पताल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना वर्मा के अनुसार पहले मिर्गी के इलाज के लिए दवाइयों के विकल्प सीमित थे, लेकिन अब करीब 15 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। हाल ही में सिनोबामेट जैसी नई दवा भी आई है, जिससे ऐसे मरीजों के इलाज की उम्मीद बढ़ी है, जिनमें पुरानी दवाइयों से दौरे नियंत्रित नहीं हो रहे थे। करीब 100 में से 5 प्रतिशत मरीज ऐसे होते हैं, जिनमें दो या उससे अधिक उपयुक्त दवाइयां देने के बाद भी दौरे आते हैं। इन्हें रिफ्रैक्टरी एपिलेह्रश्वसी कहा जाता है। ऐसे मरीजों के लिए भी देश में 100 से अधिक केंद्रों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है।