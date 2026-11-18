Sehore news:मध्यप्रदेश के सीहोर में बुधनी के वार्ड नंबर 12 में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की आशंका की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे है। जानकारी के मुताबिक नगर के वार्ड नंबर 12 में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई। घर के अंदर पति-पत्नी और उनके बेटे के शव मिलने हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों की हत्या मंगलवार रात किए जाने की आशंका जताई जा रही है। बुधवार सुबह जब घर में तीन लोगों के शव मिलने की जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।