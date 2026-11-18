पूछताछ में श्रद्धा ने बताया कि वह 10 साल से भोपाल में रह रही हैं। पुलिस ने बताया कि वह नशे की आदी हो गई थी। उसने बताया कि दो दिन पहले वह अपने साथी राजेन्द्र राय के साथ उत्तर प्रदेश गई थी। वहां से दोनों एमडी लेकर भोपाल लौटे थे। इसके बाद शहर में इसकी सप्लाई की तैयारी थी। महिला से मिली जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच की दूसरी टीम ने साकेत नगर स्थित रीगल होटल के पास दबिश देकर राजेन्द्र राय (37) निवासी नरोजाबाद जिला उमरिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से भी मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आज दोनों से कड़ी पूछताछ की जाएगी। टीम दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि वे किससे एमडी खरीदते थे और शहर में किन लोगों को इसकी सप्लाई करते थे। टीम संपर्क में रहने वाले सहित अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है।