बताया जा रहा है कि, दैनिक श्रेष्ठ नाम से शहर में अखबार चलाया जा रहा था। ब्लैकमेलिंग की शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस द्वारा अखबार के दफ्तर पर दबिश दी गई। आरोप है कि, अखबार की आड़ में आरोपियों द्वारा कथित फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और इस कॉल सेंटर के जरिए खासतौर पर महाराष्ट्र के सरपंचों, विधायकों और पंचायत सचिवों को फोन कर विज्ञापन के नाम पर मोटी रकम देने का दबाव बनाया जाता था। साथ ही, विज्ञापन के नाम पर वसूली की रकम न देने पर भ्रष्टाचार समेत अन्य कई तरह के आरोप लगाकर खबर छापने की धमकी दी जाती थी।