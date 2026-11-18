Bhopal News : भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी के चार दशक बाद भी इसका विरोध शांत नहीं हो रहा है। यूनियन कार्बाइड कारखाने और उसके आसपास फैले जहरीले प्रदूषण के आकलन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार को भोपाल गैस पीडि़तों के चार प्रमुख संगठनों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर प्रदूषण आकलन के लिए जारी टेंडर को तत्काल रद्द करने और धोखाधड़ी के दोषी अधिकारियों को कड़ी सजा देने की मांग की। संगठनों का आरोप है कि भोपाल गैस राहत विभाग के अधिकारियों ने नियमों में हेरफेर कर गुजरात की एक अयोग्य कंपनी 'मैसर्स कदम एनवायर्नमेंटल कंसल्टेंट्स' को यह ठेका दे दिया है। पत्रकार वार्ता में बड़ा तथ्य बताया गया कि भोपाल के 40 वर्ग किमी इलाके में 130 मीटर गहराई तक जहर पसरा है। सरकारी एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हुआ है।