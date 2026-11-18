एनएचएम ने सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि लंबित शिकायतों में की गई कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज कर प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। कार्रवाई पूरी होने के बाद इसकी जानकारी मिशन कार्यालय को भी भेजने कहा गया है। साथ ही चेताया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित कोई प्रकरण समाधान ऑनलाइन में पहुंचता है तो उस पर होने वाली कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। साथ ही कलेक्टरों को भी इसकी सूचना दी गई है। चूंकि कलेक्टर संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों के अध्यक्ष हैं। इसके बाद कलेक्टर ने की गई समीक्षा में पाया है कि शिकायतें मांग आधारित हैं लिहाजा इन्हें फोर्स क्लोज के लिए भेजा गया है लेकिन जेडी कार्यालय से इन्हें क्लोज नहीं किया जा रहा है।