SATNA: ओल्ड हाइवे का होगा कायाकल्प, ओवरब्रिज से फ्लाईओवर तक बनेगी स्मार्ट रोड

सतना। शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल रीवा रोड पर भारी यातायात दबाव, अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बड़े बदलाव की तैयारी है। सर्किट हाउस से पार्क होटल तक ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के बीच करीब 1120 मीटर लंबी सड़क को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना में सड़क की चौड़ाई और यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ पार्किंग, पैदल यात्रियों की सुविधा और सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया गया है। खास बात यह है कि मौजूदा नाले के ऊपर करीब 240 कारों और 250 दोपहिया वाहनों की क्षमता वाली मैकेनिकल पजल पार्किंग बनाई जाएगी। इससे सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों और उनसे पैदा होने वाले यातायात दबाव को कम करने का लक्ष्य है। स्मार्ट सिटी के बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बोर्ड के चेयरमैन एवं कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगमायुक्त एवं स्मार्ट सिटी के ईडी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा सहित तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे।