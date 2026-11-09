चित्रकूट मेले के अनदेखे नजारे: आस्था के हाथों से पवित्रता के जल को दीपों का अर्पण

चित्रकूट के दीपावली मेले का यह बदला हुआ स्वरूप एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। इसके पीछे करीब एक महीने से चल रही तैयारियां हैं। मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह (IAS) ने मेले की व्यवस्थाओं को आकार देने के लिए लगातार काम किया। चित्रकूट को मेले के लिए तैयार करने से लेकर व्यवस्थाओं में समन्वय और मैदानी स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने तक उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। मेले की चमक-दमक के बीच भले ही यह मेहनत सामने न दिखे, लेकिन साफ-सफाई, सुविधाओं और व्यवस्थाओं में दिखाई दे रही कसावट के पीछे यह तैयारी भी एक अहम वजह है। इनके साथ पूरी व्यवस्था पर समन्वय, निगरानी और समय सीमा पर क्रियान्वन का काम देख रहे थे सतना कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस। लगातार एक माह से चित्रकूट सतना एक करने वाले इन अधिकारियों ने मेले को मूर्त रूप दिया।