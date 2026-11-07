चित्रकूट में पांच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज, रामघाट से मंदाकिनी तट तक सजी आस्था की छटा

सतना। भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट में पांच दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ हो गया है। सुबह से ही धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ने लगी थी। मंदाकिनी के घाटों पर स्नान, कामदगिरि की परिक्रमा और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन-पूजन के साथ दीपावली मेले की शुरुआत हुई। कोई परिवार के साथ पहुंचा तो कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के समूह में। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बसों और ट्रेनों से चित्रकूट पहुंच रहे हैं। कई लोग निजी वाहनों से भी आ रहे हैं। धर्मनगरी की सड़कों, घाटों और मंदिरों के आसपास सुबह से ही भक्तों की आवाजाही दिखाई देने लगी है।चित्रकूट में दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने तक सीमित नहीं है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदाकिनी में स्नान, कामदगिरि की परिक्रमा और भगवान श्रीराम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन विशेष महत्व रखते हैं। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु सबसे पहले मंदाकिनी तट पहुंच रहे हैं। रामघाट, भरतघाट सहित विभिन्न घाटों पर स्नान के बाद पूजा-अर्चना और दीपदान किया जा रहा है। इसके बाद श्रद्धालु कामदगिरि पहुंचकर परिक्रमा कर रहे हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए भी लोगों का पहुंचना जारी है।