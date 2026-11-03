लहसुन का खेल: गैर लाइसेंसी कारोबारी का ट्रक छोड़ने रविवार को खोला दफ्तर

बिना लाइसेंस के गलत परमिट बनवा कर चटनी मसाले का कारोबार यहां संगठित तरीके से हो रहा है। चूंकि मध्यप्रदेश के अंदर लाइसेंसी व्यापारी को ही अधिसूचित चटनी मसाले प्रदाय किए जाते हैं। लहसुन की उपज अधिसूचित चटनी मसाले में आती है। लिहाजा किसी भी मंडी से इसे लाइसेंसी कारोबारी को ही दिया जाता है। सतना में इसका कारोबार बिना लाइसेंस के किया जा रहा है। इसलिये कारोबारी इलाहाबाद के फर्जी फर्म के नाम पर परमिट बनवा लेते हैं। चूंकि गैर लाइसेंसी कारोबारी द्वारा लहसुन मंगाने का मामला था, ऐसे में मंडी सचिव को मंडी अधिनियम की धारा 23(2) के परन्तुक के तहत कार्रवाई करनी थी। जिसके तहत अधिसूचित उपज को राजसात करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसमें अगर समझौता और शमन की कार्रवाई करनी है तो मंडी समिति की अनुमति लेनी जरूरी है। चूंकि अभी मंडी समिति अस्तित्व में नहीं और इसके प्रशासक एसडीएम सिटी है। लिहाजा इस कार्रवाई के लिए एसडीएम से अनुमति अनिवार्य थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सचिव ने प्रशासक से कोई लिखित अनुमति लिए बिना अवकाश के दिन दफ्तर खोल कर पूरी कार्रवाई कर डाली।