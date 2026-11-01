सीहोर से प्रयागराज के नाम पर जारी हो रहे परमिट, सतना में खप रही लहसुन!

एक ही दिन में सीहोर से जारी दस्तावेजों के आधार पर सतना में लहसुन मिलने और फिर इसी तरह के पैटर्न वाले ट्रक के पकड़े जाने से मामला केवल दो स्थानीय व्यापारियों तक सीमित नजर नहीं आता। पूरा पैटर्न बता रहा है कि यह संगठित गिरोह का काम है। जिसमें सीहोर मंडी और वहां के व्यापारी भी शामिल हैं। इस खेल से यह भी स्पष्ट है कि अंतरराज्यीय परिवहन के लिए जारी होने वाले परमिट स्थानीय स्तर पर मंडी शुल्क और लाइसेंस संबंधी नियमों से बचने का जरिया बन रहे हैं। इसमें सतना मंडी के लोग भी शामिल हैं। पकड़े जाने पर समझौता शुल्क बना कर मामला रफा दफा कर देते थे। अव्वल तो मामला बनाया ही नहीं जाता था। लेकिन इस छापे में एसडीएम राहुल सिलाडिया शामिल हुए, जिससे मंडी इंसपेक्टरों की चल नहीं पाई और पूरा खेल सामने आ गया।