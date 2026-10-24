26 अक्टूबर से देवेन्द्रनगर से चुरहट तक हफ्ते में 6 दिन चलेगी मेमू ट्रेन, 6 घंटे 15 मिनट में पूरा होगा सफर, जानें स्टॉपेज और किराया

रेलवे बोर्ड के आदेश में फुलवारी, नागौद, बरेठिया, करही, सतना, कैमा, सकरिया, हिनौतरामबन, बघाई रोड, तुर्की रोड, रीवा, सिलपरा, गोविंदगढ़, बघवार और रामपुर नैकिन को वाणिज्यिक ठहराव वाले स्टेशन के रूप में शामिल किया गया है। ट्रेन में कुल आठ मेमू कोच होंगे और संचालन के लिए एक रैक का उपयोग किया जाएगा। आदेश में सेवा को सुविधाजनक प्रारंभिक तिथि से लागू करने की बात कही गई है। उद्घाटन सेवा को विशेष ट्रेन के रूप में चलाकर बाद में नियमित समय सारणी के अनुसार संचालन करने का भी उल्लेख है।