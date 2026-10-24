सतना में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान, उमंग सिंघार बोले- ‘…वोट चोरों की खैर नहीं’

Satna News :मध्य प्रदेश के सतना जिले में आज 24 अक्टूबर 2026 को शनिवार के दिन कांग्रेस द्वारा 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत खास आयोजन किया गया। आयोजन में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। कार्क्रम के दौरान उमंग सिंघार ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।