ईई साहब! काम में मन नहीं लग रहा है तो मैहर से तबादला करवा लो

लोनिवि की समीक्षा में पाया गया कि देवी जी मंदिर की ड्राइंग में नाली का प्रावधान ही अफसरों ने नहीं किया है। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पानी क्या सड़क या लोगों की दुकानों पर बहेगा। यह सामान्य सी जानकारी भी आप लोगों को नहीं है। इसी तरह अंतर विभागीय समन्वय के मामले टीएल में न रखकर यहां चर्चा करने पर भी नाराजगी जाहिर की गई। आरईएस के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि पिछली बैठक में जो काम बताए गए थे वे हुए ही नहीं है। ईई आरईएस इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि आपका कोई भी काम समय सीमा में नहीं हो पाता है। सांसद ने भी कहा कि इनका कोई भी काम कंपलीट नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा कि आपका मन नहीं लग रहा है तो यहां से कहीं और तबादला करवा लो।