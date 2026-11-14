मैहर में मां शारदा की कृपा से बाल-बाल बची 6 महीने की बच्ची और परिवार

कार के अनियंत्रित होकर पलटते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। राहगीरों ने रुककर कार में फंसे दंपती व बच्ची को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अमरपाटन सिविल अस्पताल पहुंचाया। हादसे में दंपती व बच्ची को मामूली चोटें आई हैं। दंपती ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मां शारदा की कृपा से बड़ा हादसा होने से टल गया और पूरा परिवार सुरक्षित है। इधर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस ने पलटी हुई कार को सड़क किनारे कर कुछ देर के लिए बाधित हुए यातायात को बहाल कराया।