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मैहर में मां शारदा की कृपा से बाल-बाल बची 6 महीने की बच्ची और परिवार

Car Accident Brake Failure: ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलटी कार, कार सवार दंपती और 6 महीने की बच्ची को आई मामूली चोटें।
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सतना

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Shailendra Sharma

Updated: 14 Nov 2026, 6:25 PM IST

maihar accident

car overturns after brake failure family six month old baby safe, घटनास्थल पर पलटी हुई कार (Source-Patrika)

Maihar Car Accident Brake Failure: मध्यप्रदेश के मैहर जिले में शनिवार को मां शारदा की कृपा से एक परिवार हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गया। कार सवार दंपती अपनी 6 महीने की बच्ची के साथ ब्यौहारी से वापस लौट रहे थे तभी अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए और कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। परिवार कार में ही फंसा हुआ था जिन्हें राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। कार के पलटने के बावजूद कार सवार दंपती और बच्ची को मामूली चोटें आई हैं, अस्पताल में तीनों को उपचार के बाद छुट्टी से दी गई है।

ब्रेक फेल होने से पलटी कार

मैहर निवासी ऋषभ गुप्ता अपनी पत्नी वैष्णवी गुप्ता और 6 महीने की बच्ची के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार से ब्यौहारी गए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दंपती शनिवार को बच्ची के साथ कार से मैहर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मैहर जिले की गोरसरी घाटी पर पहुंचते ही उनकी कार (MP19 CC7827) के अचानक ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने के बाद कार अनियंत्रित हो गई और बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई।

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बाल-बाल बचा परिवार

कार के अनियंत्रित होकर पलटते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। राहगीरों ने रुककर कार में फंसे दंपती व बच्ची को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अमरपाटन सिविल अस्पताल पहुंचाया। हादसे में दंपती व बच्ची को मामूली चोटें आई हैं। दंपती ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मां शारदा की कृपा से बड़ा हादसा होने से टल गया और पूरा परिवार सुरक्षित है। इधर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस ने पलटी हुई कार को सड़क किनारे कर कुछ देर के लिए बाधित हुए यातायात को बहाल कराया।

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