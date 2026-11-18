Bhopal Division : राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण नहीं मिलने से भोपाल में आमजन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वर्तमान में जिले में 14 हजार 661 नामांतरण प्रकरण पेंडिंग हैं, जिनमें से 2410 मामलों को 50 दिन से अधिक का समय हो चुका है। स्थिति यह है कि जिले के 12 तहसीलदार नामांतरण के 1300 प्रकरणों को रोककर बैठे हुए हैं। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने इन्हें निपटाने के लिए हाल ही में '15 दिन का अल्टीमेटम' दिया है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि रोजाना 1000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो, तभी लोगों की ऑफिसों की दौड़ खत्म हो सकती है।