BMR : मध्यप्रदेश में शहरों के विकास पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन भी डेवलप किए जा रहे हैं। खासतौर पर भोपाल और इंदौर में इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी बीएमआर के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने की भी कवायद की जा रही है। इसके लिए डीपीआर में इंटीग्रेटेड टॉउनशिप पॉलिसी को शामिल कर लागू किया जा रहा है। पॉलिसी में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में कॉलोनी विकसित करने 40 हेक्टेयर जमीन को जरूरी किया जा रहा है। राजधानी पर दबाव कम करने भोपाल से सटे जिलों की सीमाओं पर विस्तार करने की मंशा है। अधिकारियों का मानना है कि नई पॉलिसी से पूरे

भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की ही तस्वीर बदल जाएगी।