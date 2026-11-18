Poha Jalebi : इंदौर की पोहा - जलेबी दुनियाभर में मशहूर है। यहां के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने 13 हजार किमी दूर कैलिफोर्निया की 4 महिलाएं इंदौर आईं। वे इंदौरी फूड की मुरीद हो गईं। भारतीय संस्कृति, पारंपरिक खानपान व अतिथि सत्कार की परंपरा को करीब से जाना। कैलिफोर्निया से चार सदस्यीय महिला रोटेरियन दल इंदौर पहुंचा। रोटरी क्लब के फ्रेंडशिप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आए इस दल ने शहर की ऐतिहासिक विरासत, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ रोटरी के सेवा प्रकल्पों को भी देखा। इस दौरान अमरीकी मेहमानों ने भारतीय परिवारों के साथ समय बिताकर यहां की जीवनशैली और आतिथ्य परंपरा को समझा।