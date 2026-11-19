Ramayana Movie Box Office: कलाकारों के बेहतर अभिनय से ही केवल फिल्म हिट नहीं होती बल्कि पर्दे के पीछे कई ऐसे चेहरे होते हैं जो इसे सफल बनाते हैं। उन्हीं में से एक चेहरा है रतलाम के विजुअल आर्टिस्ट भुवनेश काले का। रतलाम के होनहार युवा एडिटोरियल विजुअल आर्टिस्ट भुवनेश काले (Bhuvnesh Kale) ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'रामायण' में में अपने अ रचनात्मक हुनर से खास पहचान बनाई है। फिल्म के एंड क्रेडिट्स में उन्हें तीन अलग-अलग भूमिकाओं के लिए जगह मिली है। वे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, एडिटोरियल विजुअल आर्टिस्ट और रामायण क्रिएटिव टीम के पोस्टर डिजाइनर के रूप में जुड़े रहे।