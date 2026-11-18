सफल सर्जरी के बाद बच्चे के साथ परिवार और डॉक्टर्स की टीम (फोटो सोर्स: Patrika)
Indore News :मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने एक महीने के नवजात बच्चे का दुर्लभ जन्मजात विकृति फीटस-इन-फीटू का सफल ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दी है। इस बच्चे के शरीर में उसका ही अविकसित जुड़वां भ्रूण मौजूद था। जांच में इस भ्रूण के दो हाथ, दो पैर, जननांग और रीढ़ की हड्डी का कुछ हिस्सा भी विकसित मिला। करीब 4 घंटे चली जटिल सर्जरी में डॉक्टरों की टीम ने इसे सफलतापूर्वक बाहर निकालकर शिशु को नया जीवन दिया।
मामला शहर के जूनी इलाके में रहने वाले कुनाल वर्मा और दीपमाला के 30 दिन के बेटे अयांश का है। गर्भावस्था के 8वें महीने में ही जांच के दौरान डॉक्टरों ने बच्चे में इस दुर्लभ विकृति की आशंका जताई थी। जन्म के बाद परिजन उसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग लेकर पहुंचे। यहां विस्तृत जांच के बाद ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक लड्ढा के नेतृत्व में शिशु शल्य चिकित्सा और एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने जटिल सर्जरी को अंजाम दिया।
ऑपरेशन के बाद नवजात को विशेष निगरानी और देखभाल के लिए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एनआईसीयू में रखा गया। इस दुर्लभ स्थिति में शरीर के भीतर मौजूद अविकसित भ्रूण को सुरक्षित तरीके से निकालना चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें आसपास के अंगों और रक्त वाहिकाओं को सुरक्षित रखना भी जरूरी होता है।
फीटस-इन-फीटू बेहद दुर्लभ जन्मजात विकृति है। इसे आम भाषा में 'बच्चे के अंदर बच्चा' होना भी कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, ये जुड़वां गर्भधारण से जुड़ी असामान्य स्थिति है। इसमें गर्भावस्था के शुरुआती चरण में विकसित हो रहे जुड़वां भ्रूणों में से एक अविकसित भ्रूण दूसरे अपेक्षाकृत सामान्य रूप से विकसित हो रहे भ्रूण के शरीर के भीतर समाहित हो जाता है। इसके बाद वो परजीवी भ्रूण की तरह दूसरे बच्चे के शरीर में मौजूद रहता है और फिर विकसित नहीं हो पाता।
इसकी दुर्लभता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, करीब पांच लाख जीवित जन्मों में इसका एक मामला सामने आता है। इसके करीब 80 प्रतिशत मामले पेट के पीछे स्थित रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में पाए जाते हैं। इसकी पहचान में रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना और हाथ-पैर समेत शरीर के विभिन्न अंगों के विकसित होने के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका प्रमुख उपचार सर्जरी के जरिए अविकसित भ्रूण को बाहर निकालना है।
ऑपरेशन करने वाली टीम में विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक लड्ढा के साथ डॉ. बृजेश लाहोटी, डॉ. मनीष कुमार जौलया, डॉ. अदिति शर्मा, डॉ. ऐश्वर्या खरे, डॉ. कार्तिकेय जैन और डॉ. किंजल वेदांत शामिल रहे। एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. दीप्ति सक्सेना, डॉ. सौम्य सेठिया, डॉ. श्रेया चौरसिया, डॉ. प्रतीक राजनकर और डॉ. श्रद्धा चौरसिया ने सहयोग दिया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया और अस्पताल अधीक्षक डॉ. डीके शर्मा के मार्गदर्शन में यह प्रक्रिया पूरी की गई।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़