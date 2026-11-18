Indore News :मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने एक महीने के नवजात बच्चे का दुर्लभ जन्मजात विकृति फीटस-इन-फीटू का सफल ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दी है। इस बच्चे के शरीर में उसका ही अविकसित जुड़वां भ्रूण मौजूद था। जांच में इस भ्रूण के दो हाथ, दो पैर, जननांग और रीढ़ की हड्डी का कुछ हिस्सा भी विकसित मिला। करीब 4 घंटे चली जटिल सर्जरी में डॉक्टरों की टीम ने इसे सफलतापूर्वक बाहर निकालकर शिशु को नया जीवन दिया।