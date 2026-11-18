मामले में होटल संचालक द्वारा आरोप लगाया है कि, होटल में ठहरे एक बालिग कपल को पुलिस ने पकड़कर गांजे के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। उनका दावा है कि, वायरल वीडियो में एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा कपल को गांजे के मामले में फंसाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर होटल संचालक ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए। मामले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एएसपी धमकी देते नजर आए। अब इस मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्रवाई करते हुए सिवनी ASP और SDOP समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं।