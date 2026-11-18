सिवनी ASP और SDOP का वीडियो (फोटो सोर्स: Patrika)
MP News :मध्य प्रदेश के सिवनी में बवरिया रोड स्थित एक होटल में कथित तौर पर एडिशनल SP दीपक मिश्रा और कुछ पुलिस अधिकारी पहुंचे थे. लेकिन होटल में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस अधिकारी गांजा रखवाने की बात करने लगे? इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब इस मामले में एक्शन हो गया है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेने की बात कही है।
आपको बता दें कि, इस मामले में थाना प्रभारी सतीश तिवारी समेत चार पुलिसकर्मियों को पहले ही लाइन अटैच किया जा चुका है। अब इस मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना की ओर से जानकारी सामने आई है कि, सिवनी के एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा और SDOP सिवनी को सस्पेंड करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। आज उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। विस्तृत जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वीडियो की पुष्टि कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि, 'पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता एवं कदाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा सर्वोपरि है।'
मोहन यादव ने मामले पर की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि, 'सिवनी के वायरल वीडियो प्रकरण में प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण सामने आने पर ASP, SDOP सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।
साथ ही ये भी कहा कि, 'प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी से जिम्मेदारी, मर्यादा और अनुशासन के साथ कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा है। कदाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।'
मामले में होटल संचालक द्वारा आरोप लगाया है कि, होटल में ठहरे एक बालिग कपल को पुलिस ने पकड़कर गांजे के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। उनका दावा है कि, वायरल वीडियो में एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा कपल को गांजे के मामले में फंसाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर होटल संचालक ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए। मामले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एएसपी धमकी देते नजर आए। अब इस मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्रवाई करते हुए सिवनी ASP और SDOP समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
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