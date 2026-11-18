Indore News : बेटी की तलाश में निकले पिता की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महु में स्थित मानपुर में बुधवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव लेकर मानपुर थाने पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी हत्या के सभी आरोपियों के मकान ध्वस्त करने की मांग पर अड़े रहे। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बाद में थाना प्रभारी के आश्वासन पर परिजनों ने शव सड़क से हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका।