पत्र में उन्होंने विदिशा की दो घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा- 'विदिशा की हालिया घटनाओं के बाद मैंने कल (17 नवंबर 2026) को विदिशा का दौरा किया और पीड़ित परिवार के दर्द को बहुत करीब से अनुभव किया। दो प्रमुख मसले इस दौरान सामने आए। पहला- मध्य प्रदेश में महिला अपराध पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। दूसरा- मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध के बाद भी FIR दर्ज करने में देरी हो जाती है! ये घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सरकार के भीतर प्रशासनिक समन्वय, अधिकार और जवाबदेही के बिखरते स्वरूप को भी उजागर करता है।