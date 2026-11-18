Mandsaur News :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज 18 नवंबर 2026 को सूबे के मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाले गांधी सागर बांध परिसर में प्रदेश सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में लिए गए फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आइये जानते हैं, वो कौनसे अहम फैसले हैं, जिनपर मोहन कैबिनेट की मुहर लगी है।