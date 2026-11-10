दरिंदगी के बाद हत्या: मंदसौर में फूटा लोगों का आक्रोश; बाजार बंद, चौराहे किए जाम

घटना की खबर फैलते ही गरोठ में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बालिका के शव को सिविल अस्पताल गरोठ ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करते हुए विरोध जताया। इसके बाद ग्रामीणों ने गरोठ थाना चौराहे पर जाम लगा दिया। चौराहे पर नारेबाजी के बीच यातायात प्रभावित हुआ। आक्रोशित लोगों ने गरोठ नगर के बाजार भी बंद करवा दिए। देखते ही देखते शहर की दुकानों के शटर गिर गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जाम के दौरान एंबुलेंस को निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से अलग से व्यवस्था बनाई गई, ताकि मरीजों और आपातकालीन सेवाओं को परेशानी न हो।