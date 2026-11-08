एमपी के इस मंदिर में मां महालक्ष्मी की पोशाक के लिए 2058 तक की वेटिंग, आगामी 37 साल की हो चुकी है बुकिंग

महालक्ष्मी मंदिर की विशेषता केवल पोशाक अर्पित करने की परंपरा तक सीमित नहीं है। इस प्राचीन मंदिर को लेकर क्षेत्र में एक रोचक धार्मिक मान्यता भी प्रचलित है। मंदिर के पुजारी प्रमोद मोड़ के अनुसार, जनश्रुति है कि प्राचीन समय में कोई साधक आकाश मार्ग से तीन मंदिरों को उड़ाकर ले जा रहा था। उस समय क्षेत्र में तपस्या कर रहे एक साधु ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन मंदिरों को वहीं उतार लिया। मान्यता के अनुसार, जिन तीन मंदिरों को साधु ने अपनी शक्ति से यहां स्थापित कराया था, उनमें सीतामऊ का यह महालक्ष्मी मंदिर, राधा बावड़ी तथा नादिया बावड़ी स्थित हनुमान मंदिर शामिल हैं। क्षेत्र में इन तीनों मंदिरों को लेकर यह कथा आज भी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। इन मंदिरों की एक और खासियत भी बताई जाती है। तीनों मंदिरों के आकार, बनावट और स्थापत्य शैली में समानता दिखाई देती है। मंदिरों की यह एकरूपता भी इन्हें अन्य धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देती है।