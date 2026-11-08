Diwali News : लक्ष्मीजी के साथ उल्लू और छिपकली का क्या है कनेक्शन? जानिए खास वजह

Diwali News : जब युवा पीढ़ी पूछती है कि भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाने वाली दिवाली पर लक्ष्मीजी की पूजा क्यों होती है? गणेश- सरस्वती क्यों साथ बैठते हैं? या उल्लू-छिपकली जैसे जीवों को शुभ मानने के पीछे क्या तर्क हैं?… तो इनका जवाब सिर्फ परंपराओं के पालन में नहीं, बल्कि गहरी जीवन-पद्धति में छिपा है। दिवाली की परंपराएं महज धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का दर्शन भी हैं। संदेश है कि धन के साथ विवेक, समृद्धि के साथ मर्यादा, बाहरी स्वच्छता के साथ मन की शुद्धता और उत्सव के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। ऐसी जिज्ञासाओं के जवाब पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. शिवशंकर मिश्र और माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की दर्शनशास्त्र विभाग की प्रो. शोभा मिश्रा ने धर्म और दर्शन के आधार पर दिए हैं।