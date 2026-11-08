Diwali 2026 : घर में कहां करें लक्ष्मीजी की पूजा, जानिए दिवाली की संपूर्ण पूजन विधि और पूजन सामग्री

Diwali 2026 : दीपोत्सव पर धनतेरस से देशभर में त्योहारों की रौनक छाई हुई है। आज मुख्य पर्व दिवाली मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजन के बाद स्नान-दान अमावस्या, अन्नकूट और भाईदूज पर्व का उल्लास रहेगा। रविवार को आज घर-घर में माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि लक्ष्मीजी की पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए। उन्हें बिल्व पत्र व कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। दिवाली के दिन श्रीयंत्र की पूजा करने और श्रीसूक्त के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। इससे लक्ष्मीजी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से घर में धन-धान्य का इजाफा होता है।