Aaj Ka Rashifal : मेष वालों को मिल सकता है धन, जानिए और किन राशिवालों पर मेहरबान होंगी मां लक्ष्मी

Aaj Ka Rashifal 8 November 2026 : 8 नवंबर 2026 को रविवार है, आज दिवाली का महापर्व है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 तक रहेगी उसके बाद अमावस्या तिथि लगेगी, नक्षत्र: स्वाति रहेगा। आज रूप चौदस यानि नरक चतुर्दशी के साथ ही रात को दिवाली मनाई जाएगी। आज का दिन कैसा रहेगा, जानिए आपके राशिफल में: