Aaj Ka Rashifal 7 November 2026 : किसकी किस्मत चमकाएगी रूप चौदस, जानें 12 राशियों का आज का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 7 November 2026: 7 नवंबर 2026 को शनिवार है, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सुबह 10:49 बजे तक रहेगी उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज रूप चौदस मनाई जाएगी जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही 7 नवंबर को काली चौदस और मासिक शिवरात्रि भी है। आज का दिन कैसा रहेगा, जानिए आपके राशिफल में: