खास संयोग ने फिर बनाई 6 दिन की दिवाली, 2 दिन रहेगी अमावस्या

इस बार बाजारों में धन तेरस और दिवाली के पहले ही खरीदारी का खासा उत्साह नजर आ रहा है। रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र और सोमवार को सोम पुष्य नक्षत्र के विशेष संयोग ने इसमें इजाफा किया। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में खरीदी गई वस्तुओं को स्थायित्व और समृद्धि देने वाला माना जाता है। यही वजह है कि पुष्य नक्षत्र पर बाजारों में जमकर खरीदारी की गई। इसके बाद से बाजार गुलजार हैं। लगातार तीन दिन के सर्वार्थ सिद्धि योग ने भी शुभ संयोग बढ़ा दिए।