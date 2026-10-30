1 या 2 नवंबर, कब रखें अहोई अष्टमी व्रत, ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्यों ने बताई सही तारीख

Ahoi Ashtami : कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी कहा जाता है। इस दिन माताएं, अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना से व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी पर माता अहोई की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत सूर्योदय से प्रारंभ हो जाता है और चंद्रमा अथवा तारों को अर्घ्य देकर इसका पारण किया जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दो दिन पड़ रही है। ऐसे में अहोई अष्टमी व्रत पर भ्रम पैदा हो गया है। हालांकि धर्माचार्यों और ज्योतिषाचार्यों ने शास्त्रोक्त विधि से इस असमंजस को दूर कर दिया है।