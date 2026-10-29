दीपावली पर बन रहा तीन दुर्लभ योगों का महासंयोग, अभ्यंग स्नान करना माना जाता है शुभ

7 नवंबर शनिवार को सुबह 10.48 बजे से चतुर्दशी तिथि शुरू होकर 8 नवंबर को सुबह 11.28 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि मिलने के कारण 7 नवंबर की शाम यमराज के निमित्त दीपदान किया जाएगा। वहीं अरुणोदय और उदया तिथि के आधार पर 8 नवंबर रविवार को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस का अभ्यंग स्नान किया जाएगा। 7 नवंबर की शाम और रात में काली चतुर्दशी तथा हनुमान पूजन का भी विधान रहेगा। पं. गुलशन अग्रवाल ने बताया कि 8 नवंबर रविवार को सुबह 11.28 बजे से अमावस्या तिथि शुरू होगी, जो 9 नवंबर सोमवार को दोपहर 12.32 बजे तक रहेगी। दीपोत्सव के लिए प्रदोष वेला और महानिशीथ काल 8 नवंबर को मिलने के कारण इसी दिन मुख्य दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन आयुष्मान योग के साथ बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बताया गया है। 9 को देव-पितृ कार्यों के लिए अमावस्या तिथि रहेगी। सोमवती अमावस्या का संयोग भी बनेगा।