Karwa Chauth: पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं के लिए राहत, इस साल व्रत पर नहीं है कोई धार्मिक रोक

First time fasting women religious rules: शादी के बाद पहली करवा चौथ (Karwa Chauth) मनाने की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए राहत की खबर है। इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने पर कोई धार्मिक रोक नहीं है। ज्योतिष मठ संस्थान के आचार्य पंडित विनोद गौतम ने के अनुसार, धर्मसिंधु और निर्णयसिंधु जैसे धर्मग्रंथों में पहली बार व्रत रखने पर किसी तरह की बाधा का उल्लेख नहीं है। इस बार 29 अक्टूबर गुरुवार को करवा चौथ मनाई जाएगी। चंद्रमा के उदय का समय रात 8.24 बजे बताया गया है।