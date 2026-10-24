इस बार दिवाली पर तारीखों का चक्कर, 5 नहीं, 6 दिन का होगा दीपोत्सव, जानें धनतेरस से भाई दूज तक की तिथि

ज्योतिषाचार्य डॉ. हुकुमचंद जैन के अनुसार 8 नवंबर को स्थिर लग्न का संयोग भी बन रहा है, अमावस्या के साथ प्रदोष काल और जो लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ माना जाता है। 2025 में अमावस्या 20 अक्टूबर को दोपहर 3.44 बजे शुरू होकर 21 अक्टूबर को शाम 5.54 बजे तक रही थी। इस साल 8 नवंबर को सुबह 11.29 बजे अमावस्या शुरू होकर 9 नवंबर को दोपहर 12.31 बजे तक रहेगी। 8 नवंबर को पूरे दिन अमावस्या रहने और रात में निशीथ काल का संयोग होने से इसी दिन दीपावली मनाना उचित माना गया है।