Dhanteras 2026: धनतेरस पर सोना-चांदी ही नहीं, धनिया खरीदना भी माना जाता है शुभ, जानें क्या है मां लक्ष्मी से जुड़ी मान्यता

त्रयोदशी 7 नवंबर को सुबह 10.50 बजे तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ होगी। नरक चतुर्दशी ब्रह्म मुहूर्त का पर्व है। इस दिन पितरों के निमित्त उल्का दान और दीपश्राद्ध की परंपरा है। 8 नवंबर को चतुर्दशी सुबह 11.30 बजे तक रहने के बाद अमावस्या प्रारंभ होगी। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी के पूजन की मान्यता है, इसलिए दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन 8 की शाम को होगा। पंचांगों में तिथियों के समय में एक-दो घंटे का अंतर हो सकता है, इसलिए श्रद्धालु स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा का मुहूर्त तय कर सकते हैं।