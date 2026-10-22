Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर चांदनी में कितने बजे रखे खीर? ज्योतिषाचार्य से जाने 3 राशियों के लिए खास रहेगा संयोग

ज्योतिषाचार्य रवीशराय गौड़ के अनुसार शरद पूर्णिमा पर खीर खाने को फलदायी माना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों मान्यताएं हैं। ऋर्षियों का चिंतन है और पूराणों में उल्लेख है कि पूर्णिमा की मध्यरात्रि में चंद्रमा सोलह कलाओं से युक्त अमृत वर्षा होने पर ओस के कण के रूप में अमृत की बूंदें गिरती हैं। इसलिए रात को चांदी के पात्र में खीर को रखा जाता है। ताकि अमृत के कण खीर के पात्र में गिरे और यह अमृत तुल्य हो जाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट आ जाता है और इस ऋतु में मौसम साफ रहता है।