मार्गशीर्ष मास का महत्व केवल व्रत और पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप से भी है। गीता के दसवें अध्याय में योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। यही कारण है कि सनातन परंपरा में इस महीने को विशेष पुण्यदायी और भगवान विष्णु की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पं. संदीप कृष्ण शास्त्री के अनुसार, मार्गशीर्ष भगवान श्रीकृष्ण का मासावतार माना जाता है। मान्यता है कि इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। इसी मास में वृंदावन की गोपियों ने श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना से मां कात्यायनी की आराधना की थी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में पड़ने के कारण इस महीने का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। इसे अगहन के नाम से भी जाना जाता है।