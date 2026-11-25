दोपहर में पूजा करना हर स्थिति में अशुभ नहीं माना जाता। हिंदू धर्म में अलग-अलग देवी-देवताओं, व्रतों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अलग-अलग पूजा-समय निर्धारित होते हैं। कई पर्वो पर मध्याह्न पूजा का विशेष महत्व होता है। जैसे भगवान राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी पर मध्याह्न काल में पूजा की जाती है। इसी तरह कुछ विशेष व्रतों और अनुष्ठानों में दोपहर का समय शुभ माना जाता है। इसलिए भगवान के विश्राम से जुड़ी मान्यता को सामान्य पूजा के लिए कठोर नियम नहीं माना जाना चाहिए। यह परंपरा मुख्य रूप से भगवान को भोग अर्पित करने के बाद विश्राम कराने की धार्मिक भावना से जुड़ी है। हालांकि, अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार पूजा किसी भी समय की जा सकती है।