पं. संदीप नारायण शास्त्री के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की कुछ तिथियों महत्वपूर्ण होती हैं, इन तिथियों में विधि-विधान से पूजा, स्नान, दान और दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इनमें देवउठनी एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा प्रमुख है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना पुण्यकारी होता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी आराधना और दीपदान करने से विशेष फल मिलता है।