ज्योतिषाचार्य जनार्दन शुक्ला के अनुसार 15 दिसंबर से सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के चलते खरमास शुरू हो जाएगा। साथ ही गुरु और शुक्र ग्रह भी अस्त होने जा रहे हैं। इस कारण 16 दिसंबर से विवाह, मुंडन और उपनयन संस्कारों पर एक माह का विराम लग जाएगा। नवंबर में 21, 24, 25 और 26 नवंबर विवाह के शुभ मुहूर्त है। वहीं दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 दिसंबर को विवाह के आयोजन होंगे। 12 दिसंबर इस वर्ष का अंतिम विवाह मुहूर्त रहेगा। खरमास 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा।