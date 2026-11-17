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Aaj Ka Rashifal 17 November 2026: आज किसकी लगेगी लॉटरी और किसे रहना होगा सावधान? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal- 17 नवंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Updated: 17 Nov 2026, 12:01 AM IST

aaj ka rashifal 17 november 2026 horoscope today hindi

Aaj Ka Rashifal 17 November 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- ChatGPT)

Aaj Ka Rashifal 17 November 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

पिछले परिश्रम का लाभ हाथ में आने से प्रसन्नता अनुभव करेंगे। दोपहर बाद स्थितियां और भी अधिक आपके पक्ष में झुक सकती हैं। परिवार में सहयोगात्मक रुख रखना होगा।

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शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 8

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

कार्यकुशलता बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों पर प्रभाव दिखाने का अवसर मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। प्रेम संबंधों में कल्पनाएं यथार्थ में बदलने का समय रहेगा।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

सुनी-सुनाई बातों की अपेक्षा तथ्यों का अवलोकन करना होगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दूसरों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे। रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 1

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। धार्मिक यात्रा पर जाने के कार्यक्रम बन सकते हैं। घर में मांगलिक कार्यों के लिए विचार-विमर्श होगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं।

शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक- 9

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

अधिकारी वर्ग से तनातनी की संभावना रहेगी। स्वयं की नीतियों पर भरोसा करना होगा। संपत्ति से संबंधित मुद्दे लाभ दे सकते हैं। भावनात्मक रिश्तों के प्रति अनुराग बढ़ेगा।

शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक- 8

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

अधिकार बढ़ेंगे। घरेलू मामलों में आपके विचारों का सम्मान होगा। कैश फ्लो में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। संतान पक्ष के विचारों को लेकर चिंतित रहेंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव कम करने का सही समय है।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

कार्यस्थल के तनाव के कारण बदलाव के लिए प्रेरित हो सकते हैं। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। अविवाहितों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना रहेगी। बुजुर्गों के सानिध्य से आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा।

शुभ रंग- सिल्वर कलर
शुभ अंक- 5

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

कार्यों को पूर्णता तक ले जाने से संतोष और धन दोनों मिलेंगे। व्यर्थ के विवादों में स्वयं को उलझाने से बचना होगा। आर्थिक मामलों में परिवार की उम्मीदें बढ़ सकती हैं।

शुभ रंग- महरून
शुभ अंक- 3

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। नए भावनात्मक संबंध आकर्षित करेंगे। शिक्षा में एकाग्रता बनाए रखना कठिन लगेगा। छोटे आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 2

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

व्यक्तिगत अभिरुचियों को पूरा करने का समय है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने से मन ही मन प्रफुल्लित रहेंगे। मशीनरी और तकनीकी से जुड़े मामलों में आर्थिक लाभ हो सकता है।

शुभ रंग- ब्राउन कलर
शुभ अंक- 4

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आर्थिक मामलों से जुड़े पूर्वाभास सही साबित हो सकते हैं। भावनात्मक संबंधों के प्रति संतुलित व्यवहार करना होगा। आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

व्यवसाय के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। शिक्षा में गुरुजनों का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। परिवार के साथ आध्यात्मिक कार्यों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 5

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