Aaj Ka Rashifal 13 November 2026 : तुला वालों की पूरी हो सकती हैं इच्छाएं, जानिए आपके लिए क्या ला रहे शुक्रदेव

Aaj Ka Rashifal 13 November 2026 : 13 नवंबर 2026 को शुक्रवार है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज गणेशजी और शुक्र देव का दिन है, उनकी पूजा का शुभ फल मिलेगा। 13 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, जानिए दैनिक राशिफल में: