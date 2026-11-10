Aaj Ka Rashifal 11 November 2026 : वृश्चिक वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानिए आपके लिए क्या ला रहा भाईदूज

Aaj Ka Rashifal 11 November 2026 : 11 नवंबर 2026 को बुधवार है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि से दिन प्रारंभ होगा। आज भाई बहन का स्नेह पर्व, भाई दूज मनाया जाएगा। 11 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, जानिए दैनिक राशिफल में: