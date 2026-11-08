Aaj Ka Rashifal : कर्क वालों के प्रेम संबंध बन सकते हैं मधुर, जानिए किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा सोमवार

Aaj Ka Rashifal 9 November 2026 : 9 नवंबर 2026 को सोमवार है, पंचांग भेद से आज भी कुछ लोग दिवाली की पूजा करेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी, उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। आपका दिन कैसा रहेगा, जानिए दैनिक राशिफल में: