Aaj Ka Rashifal : सिंह वालों के प्रगाढ़ हो सकते हैं भावनात्मक ​संबंध, जानिए आपके लिए क्या ला रहा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

Aaj Ka Rashifal 15 November 2026 : 15 नवंबर 2026 को रविवार है। कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज सूर्यदेव का दिन है, उनकी पूजा का शुभ फल जरूर मिलेगा। 15 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, जानिए दैनिक राशिफल में: