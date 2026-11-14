शाहरुख खान के ‘मेहंदी लगा के रखना’ गाने पर जॉर्जिया की बच्ची ने किया डांस, क्यूट अदाओं ने जीता लोगों का दिल 

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो जॉर्जिया की एक छोटी बच्ची का है, जिसमें वो शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) के गाने 'मेहंदी लगाके रखना' पर डांस करती और गाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इससे पता चलता है कि बॉलीवुड के गानों का क्रेज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वीडियो में बच्ची एक बुजुर्ग शख्स के साथ आग के पास बैठी है। दोनों ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे होते हैं। तभी 'मेहंदी लगाके रखना' गाना बजने लगता है और बच्ची का अंदाज बदल जाता है। वो अपने हाथों से डांस के स्टेप्स करने लगती है और साथ में गाने की कोशिश भी करती है। पास बैठे बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुराते नजर आते हैं। बच्ची के मासूम एक्सप्रेशंस और दोनों के बीच की बॉन्डिंग लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है।