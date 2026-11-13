Jaya Bachchan: सड़क पर गंदगी देख खुद आगे आईं जया बच्चन, झुककर उठाई खाली बोतल; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में जया बच्चन क्रीम रंग के पारंपरिक कपड़ों में दिखाई दे रही हैं। वह कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आगे बढ़ रही थीं। इसी दौरान उनकी नजर रास्ते में पड़ी खाली बोतल पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाने के लिए किसी दूसरे का इंतजार नहीं किया। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो सामने आने के बाद लोग उनके इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सार्वजनिक जगहों को साफ रखना हर किसी की जिम्मेदारी है और इसके लिए छोटी-छोटी पहल भी मायने रखती है।